Kahramanmaraşspor 1-1 Ergene Velimeşespor

Adana Ceyhan ilçesinde Ergene Velimeşespor’u konuk eden Kahramanmaraşspor ilk yarıda 0-0 eşitlikle ayrıldığı müsabakanın ikinci yarısı başında Kalesinde 49. Dakikada Oguzhan Akgün’ün kayıt ettiği gole rağmen sahadan kopmayarak 2. Yarıya baskılı bir oyun sergiledi ve aradığı golü 72. Dakikada Birkan Öksüz ile kayıt etti.

Ceyhan İlçe Stadyumunda 36.Haftanın maçında Ergene Velimeşespor'u konuk eden Kahramanmaraşspor maça ilk dakikalarda tutuk bir oyunla başlarken rakip ekip Ergene ise rakibin açıklarını aradı ama ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 2. Yarıda ise iki takımda 1’er golle sahadan ayrılarak 1’er puanla haftayı kapattılar. Toplamda 2 golün çıktığı müsabakayı Sinan Özcan yönetti. Bu karşılaşmada Emre Doğu ile Kadir Akıllı yardımcı hakem olarak görev aldı.

Ev sahibi Kahramanmaraşspor sahaya; Enes Şahin, Ömer Faruk Gümüş, Deniz Solmaz, Yusuf Çelik, İbrahim Hırçın, Koray Kerem Köysüren, Hebat Alan, Ebubekir Berke Tambay, Mehmet Ali Akın, Emre Bayram, Mustafa Sol 11’i ile sahada yer aldı.

Konuk ekip Ergene Velimeşe Spor ise; Kurtuluş Yurt, Emrah Taysı, Mahmut Boz, Oğuzhan Yazıcı, İbrahim Fatih Dilek, Oğuzhan Akgün, Emre Can Atila, Yasin Dülger, Burhan Arman, Eser Akbaş, Yakup Alkan 11’i ile sahada yer aldı.