Kahramanmaraşspor 2’nci yarıya galibiyetle başladı!
2. Lig’de mücadele eden Kahramanmaraşspor, deplasmanda karşılaştığı Serikspor’u 3-0 mağlup ederek 2’nci yarıya 3 puanla başladı.
SPOR 16.01.2022, 16:05 16.01.2022, 16:16
2021-2022 Futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Temsilcimiz Kahramanmaraşspor, ligin ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Ligin 2’nci yarısında alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Kırmızı-Beyazlılar, devre arası yapığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Sezonun 2. yarısının ilk maçında Antalya temsilcisi Serikspor’a konuk oldu. Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Temsilcimiz, maçın ilk yarısında ve ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Kahramanmaraşspor’un gollerini maçın 22 ve 69. dakikalarında yeni transferlerden Can Erdem, 84. dakikada ise Yakup Ramazan Zorlu kaydetti.
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