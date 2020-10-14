Kahramanmaraşspor 3 puanla tanıştı!

Türkiye Futbol Federasyonu Misli.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kahramanmaraşspor, sezonun ilk haftasını maç oynamadan geçirmiş, ikinci haftada Erzincan'a 2-1 mağlup olup sezona yenilgiyle başlamıştı. 3'ncü hafta maşında kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'u konuk eden Kahramanmaraşspor, bu maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrılarak ligde ilk puanını almıştı. 4'üncü hafta maçında Şanlıurfaspor deplasmanına çıkan kırmızı beyazlılar bu maçtan da 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Kahramanmaraşspor, 5'inci hafta mücadelesinde grupta üst sıralarda yer alan Uşakspor'u 12 Şubat Stadyumu'nda konuk etti. Konuk ekip Uşakspor'un vuruşu ile başlayan karşılaşmada Kahramanmaraşspor maçın ilk 10 dakikalık bölümünde rakip kaleye baskı uygulamasına karşın, gol yollarında etkili olamadı. Maçın 16'ıncı dakikasında ani gelişen Uşakspor atağında kalesinde golü görerek mağlup duruma düştü. Yediği golün şokunu üstünden atlatmak isteyen Kahramanmaraşspor, zaman zaman geliştirdiği ataklarla gol bulmaya çalıştı. Maçın 44'üncü dakikasında Burak ile aradığı golü bulan temsilcimiz ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Maçın ikinci yarısına da oldukça istekli başlayan Kahramanmaraşspor, 50'inci dakikada ilk golün sahibi Burak ile skoru 2-1 yaptı. Bu gol sonrası, rakip ise eşitliği yakalamak için Kahramanmaraşspor kalesine gol için yüklense de sonuç alamadı ve 90 dakika Kahramanmaraşspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Alınan bu sonuçla Kahramanmaraşspor, puanını 5'e çıkartarak 9'uncu sıraya yükseldi.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Sefa Özcan, Efe Kurtuluş

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert, Erdi, Hüseyin(Dk.67 Talha), Halil, Recep(Dk.67 Orhan), Burak(Dk.79 Eren Nergiz), Emin(Dk.90 İsa), Erdem, Kadir Kan Özdemir, Doğanay

UŞAK SPOR: Ersin, Türker(Dk.83 İbrahim), Selim(Dk.54 Mehmet Bektaş), Mehmet Gürkan Öztürk, Serhat(Dk.83 Levent), Samet, Kadir Ari(Dk.60 Uğur), Seçkin, Ali , Alpay, İsmet

GOLLER: Dk.45-50 Burak, (Kahramanmaraşspor) Dk.16 Serhat (Uşak Spor) SARI KARTLAR: Emin, Burak, Erdi, İsa, Mert (Kahramanmaraşspor), İbrahim, Alpay (Uşak Spor)











