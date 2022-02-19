Kahramanmaraşspor Bodrumspor'a mağlup oldu

Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Ayberk Demirbaş, Emre Demirel, Mehmet Şengül yönetti. ilk yarısı Süleyman Güneş’in attığı gollerle Bodrumspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Maçın ikinci yarısında Bodrumspor’da Süleyman kendisinin ve takımının 3. golüne imza atarak skoru 3-0’a getirdi. Maçın 70.dakikasında Kahramanmaraşspor’un atağında Can Erdem farkı 2’ye düşüren golü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca Kahramanmaraşspor sahadan 1-3 mağlup ayrıldı.

Kahramanmaraşspor sahaya Enes Şahin, Ömer Faruk Gümüş, Deniz Solmaz, Yusuf Çelik, İbrahim Hırçın, Halil İbrahim Esen, Emre Bayram, Mehmet Güven, Cerem Talha Dinçer, Can Erdem,

Yakup Ramazan Zorlu 11’i ile çıkarken Bodrumspor ise Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Bahadır Erol, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Süleyman Güneş, Berk İsmail Ünsal, Cenk Şen, Erdem Çetinkaya ile çıktı.