Kahramanmaraşspor'da Osman Bozkurt dönemi!

Kahramanmaraşspor'da Taşkın Güngör'den boşalan Teknik Direktörlük görevine geçtiğimiz sezon da kırmızı beyazlı ekibi çalıştıran Osman Bozkurt'u getirildi. Osman Bozkurt'un kaleci antenörü ise yine geçtiğimiz sezon takımda görev yapan Kahramanmaraşlı Çetin Canlı olarak açıklandı.