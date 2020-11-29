Kahramanmaraşspor deplasmandan eli boş dönüyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 12’nci hafta maçları büyük bir heyecana sahne oldu. Bir üst lige çıkmak için kıran kırana mücadelelere sahne olan karşılaşmalardan biri olan Kocaelispor – Kahramanmaraşspor maçı tamamlandı.

Zorlu 90 dakikada sahadan galibiyetle ayrılan ekip Kocaelispor oldu. Ev sahibi ekip, ikinci yarında bulduğu gollerle Kahramanmaraşspor’u 3-0 mağlup etti. Kocaelispor’a galibiyeti getiren goller, 65’nci dakikada Batuhan Er, 68’nci dakikada Benhur Keser ve 90+4’te Hakan Demirci’den geldi.