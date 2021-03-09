Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor’u konuk edecek

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 27’nci haftanın perdesi yarın oynanacak olan kritik karşılaşmalarla devam edecek. Yarın saat 13.00’te kendi evinde Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek olan Kahramanmaraşspor’da maçın hazırlıkları tamamlandı ve maç saati beklenmeye başlandı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Kahramanmaraşspor ile Gümüşhanespor, bugüne dek birbirlerine 7 kez rakip olurken, bu maçların 4’ünü Gümüşhanespor, birini ise Kahramanmaraşspor kazandı. Bunun yanında 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Kahramanmaraşspor, rakip kaleye 3 gol gönderirken, Gümüşhanespor ise bu gollere 9 golle cevap verdi.

HER İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON 5 MAÇI

Kahramanmaraşspor, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada sahadan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile sahadan ayrılırken, Gümüşhanespor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik çıkarmasını bildi. Kahramanmaraşspor, lig tablosunda 28 puan ile 11’nci sırada yer alırken, Gümüşhanespor ise 17 puan ile 17’nci sırada kendisine yer buldu.

MAÇ BİLGİLERİ:

Tarih/Saat: 10.03.2021/13.00

Stat: 12 Şubat Stadı

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu (Orta hakem), Okan Akbal (Yardımcı hakem), Sinan Ertinğü (Yardımcı hakem), Tolga Akbaba (Dördüncü hakem)