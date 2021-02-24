Kahramanmaraşspor Hacettepe karşılaşması başladı!

Msili.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 25’nci hafta maçlarının perdesi bugün oynanacak birbirinden zorlu karşılaşmalarla açılacak. Ligin iki ekibi olan Kahramanmaraşspor ile Hacettepe’yi karşı karşıya getirecek olan maça saatler kala, iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu.

İŞTE KRİTİK KARŞILAŞMANIN İLK 11’LERİ:

Kahramanmaraşspor'un ilk 11’i: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman, Halil Uysal, Hakan Demirci, Emin Altunay, Salim İyik, Erdem Koçal, Yakup Ramazan Zorlu, Talha Mayhoş, Doğanay Kılıç, İsmet Kavuştu.

Hacettepe'nin ilk 11’i: Numan Soysal, Ömer Alper Tatlısu, Ali Eren Karadağ, Hüseyin Eren Bektaş, Musa Şahindere, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Furkan Temir, Ahmet Arda Tuzcu, Sarp Ekinci, Mehmet Can Güngör.

CANLI ANLATIM:

5' SARI KART | Kahramanmaraşspor | Yakup Ramazan Zorlu

15' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kahramanmaraşspor |

Çıkan oyuncu Halil Uysal

Giren oyuncu Burak Göksel