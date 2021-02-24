Kahramanmaraşspor Hacettepe karşılaşması başladı!
Msili.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 25’nci hafta maçlarının perdesi bugün oynanacak birbirinden zorlu karşılaşmalarla açılacak. Ligin iki ekibi olan Kahramanmaraşspor ile Hacettepe’yi karşı karşıya getirecek maç karşılaşma başladı. Canlı anlatım ve detayları sitemizde buluabilirsiniz.
Msili.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 25’nci hafta maçlarının perdesi bugün oynanacak birbirinden zorlu karşılaşmalarla açılacak. Ligin iki ekibi olan Kahramanmaraşspor ile Hacettepe’yi karşı karşıya getirecek olan maça saatler kala, iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu.
İŞTE KRİTİK KARŞILAŞMANIN İLK 11’LERİ:
Kahramanmaraşspor'un ilk 11’i: Murat Hocaoğlu, Mert Ilıman, Halil Uysal, Hakan Demirci, Emin Altunay, Salim İyik, Erdem Koçal, Yakup Ramazan Zorlu, Talha Mayhoş, Doğanay Kılıç, İsmet Kavuştu.
Hacettepe'nin ilk 11’i: Numan Soysal, Ömer Alper Tatlısu, Ali Eren Karadağ, Hüseyin Eren Bektaş, Musa Şahindere, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Furkan Temir, Ahmet Arda Tuzcu, Sarp Ekinci, Mehmet Can Güngör.
CANLI ANLATIM:
5' SARI KART | Kahramanmaraşspor | Yakup Ramazan Zorlu
15' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kahramanmaraşspor |
Çıkan oyuncu Halil Uysal
Giren oyuncu Burak Göksel
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:04
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|25
|27
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Ankaragücü
|24
|20
|21. Gençlerbirliği
|24
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|22
|46
|3. Altınordu
|23
|41
|4. İstanbulspor
|22
|40
|5. Adana Demirspor
|23
|39
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bandırmaspor
|23
|31
|10. Bursaspor
|22
|31
|11. Ümraniye
|23
|31
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Sevilla
|23
|48
|4. Barcelona
|23
|47
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|24
|21
|20. Huesca
|24
|19