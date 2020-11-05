Kahramanmaraşspor kupada bir üst turda

Akdeniz aslanları karşılaşma da ilk golü 20.dakika da golcüsü Yakup Ramazan Zorlu’nun ayağından buldu.

İlk yarı 1-0 skorla sona erdi.

İkinci yarıda Kırmızı Beyazlılar ataklarını sıklaştırdı. 61.dakika da oyuna dahil olan Recep Türköz, dakikalar 73’ü gösterdiğinde orta alanda kaptığı topu sonuçlandırdı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Kahramanmaraşspor evinde konuk ettiği Somaspor’u 2-0 mağlup etti ve 4.tura yükseldi.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Yakup Özhan xxx, Emrah Akkaya xxx, Batuhan Bıyıklı xxx

Kahramanmaraşspor: Ahmet xx, Erdi x, (Sefa dk. 32 xx), Halil x, Hüseyin xx (Gökhan dk. 60 xx), Emin xx, Eren Taşkın x (Recep dk. 60 xxx), Erdem xx, Yakup xxx (İbrahim dk. 88 ?), İsa x, (Mert dk. 60 xx), Talha xx, İsmet xx

Somaspor: Yusuf xx, Erkul x (Özcan dk. 85 ?), Muhammed x (Emre Tekin dk. 65 x), Eren Yeşil x (Uğur dk. 65 xx), Abdullah xx, Mustafa x, Burak x (Özcan dk. 65 x), Ali x (Oğuzhan dk. 85 ?), Yasin x, Armağan xx, Kadir xx

Goller: Yakup (dk. 19), Recep (dk. 73) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Hüseyin, İbrahim (Kahramanmaraşspor), Erkul, Mustafa (Somaspor)