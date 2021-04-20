Kahramanmaraşspor, ligin 2.yarısında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı

Akdeniz Aslanları sezonun ilk yarısında oynadığı 18 karşılaşmadan 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 23 puanla 11.sırada tamamladı.

Sezonun ikinci yarısına ise 21.hafta karşılaşmasında Anagold 24Erzincanspor galibiyetiyle başlayan Kırmızı Beyazlılar, Hekimoğlu Trabzonspor ile berabere kaldı. Sonrasında çıktığı 3 karşılaşmadan mağlubiyetlerle ayrıldı.

26.haftada Zonguldak Kömür Spor ile berabere kalan Kahramanmaraşspor, 27.hafta da ise son olarak Gümüşhanespor’u kendi sahasında 3-1 mağlup etti.

28.hafta itibarıyla çıktığı 7 karşılaşmadan mağlubiyetler alan Kırmızı Beyazlılar ligden düşme tehlikesi yaşamaya başladı.

Perşembe günü oynanacak Ergene Velimeşespor karşılaşmasında ligde kalabilmek ve son haftalarda rahat nefes alabilmek için hedef mutlak galibiyet olacak.

HABER: MURAT BALTACI