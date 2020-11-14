Kahramanmaraşspor, rakibine 3-1’lik sonuçla boyun eğdi!
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un onuncu haftasında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’ne konuk olan Kahramanmaraşspor, rakibine 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
SPOR 14.11.2020, 15:09 14.11.2020, 15:16
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 10’ncu hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan karşılaşmaların bir tanesi de Manisa’da oynandı. Ligde lider Manisa Futbol Kulübü’ne konuk olan Kahramanmaraşspor, rakibine 3-1’lik sonuçla boyun eğdi.
Ligin açık ara en iyi futbolunu oynayan Manisa Futbol Kulübü’ne galibiyet getiren golleri 50’nci dakikada Mert Ilıman kendi kalesine, Sertaç Çam ve Nizamettin Çalışkan getirdi. Kahramanmaraşspor’un tek golü ise 90’ncı dakikada Recep Türköz’den geldi.
Bu sonuçlarla birlikte Manisa Futbol Kulübü puanını 28’e çıkarttı ve liderliğini korudu. Manisa’da 3 puanı bırakan Kahramanmaraşspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.
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