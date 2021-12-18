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Kahramanmaraşspor Sakaryaspor'a farklı mağlup oldu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor 18. Hafta müsabakasında konuk ettiği Sakaryaspor’a 0-5 mağlup oldu.

SPOR 18.12.2021, 14:59
Kahramanmaraşspor Sakaryaspor'a farklı mağlup oldu!

İLKYARI

Dk1 Kahramanmaraşspor’un başlama vuruşu ile birlikte ilk pozisyona çıkan Sakaryaspor Sol kanattan İrfan’ın ceza alanına aktardığı topa Hurşit gelişine kaleye gönderdi. Topu Kaleci Ahmet Kontrol etti. 

Dk9 Sol kanattan bindirme yapan Sakaryaspor içeri uzun atılan topa Kahramanmaraşspor’da Emre Bayram sahip çıkarak ceza alanı içerisinde tehlikeli pozisyona ayak koydu.  

Dk13 Ani gelişen Kahramanmaraşspor atağında sağ kanatta Mert topla buluştu, Mert’in ortasında savunma topu uzaklaştırdı. 

Dk17 Orta sahadan gelişen Kahramanmaraşspor atağında içeri gönderilen topa Ramazan ayak koydu. Ramazan içeri girmek istedi, içeride Mustafa Öztürk topu kontrol ederken rakip topu faulle aldı. 

Dk 19 Sakaryaspor Onur Karakabak ile içeri aktardığı meşin yuvarlağı Ömer Bozan topu ağlara gönderdi. 0-1 

Dk24sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Orta alana gönderilen topu Ozan topu Oğuz’un önüne aktardı. Oğuz ise topu ceza alanı sol çaprazda sert şutu ile topu ağlara dahil etti. 0-2 

Dk29 Orta sahadan yapılan ortayı alan Sakaryaspor ekibinde İrfan içeri girdi ve ara pasında topu Ozan ile buluşturdu. Ozan ise güzel pası kontrol altına aldı ve dar alandan şutunda top filelerle buluştu. 0-3 

Dk 37 Sakaryaspor atağında Ali sol kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Oğuz’un önce savunma topu uzaklaştırdı. 

Dk 41 Kahramanmaraşspor’un kontra atağında kaleci Fatih kendi yarı alanın ortalarına kadar çıkarak son anda topu uzaklaştırmayı başardı. 

Dk44 Sakaryaspor ceza alanı içerisinde tehlikeli atakta Ümit ile gole yaklaştı. Ceza alnında Ümit’in Kaleye gönderdiği top Onur’a çarptı. Onur’dan dönen topu Hurşit tamamlamak istedi. Sert şutunda kaleci Ahmet topu çizginin üzerinden oyuna çevirdi ve mutlak golü önledi. 

Dk45 müsabakaya oynanılmayan 1 dakika ilave edildi. Bu dakikada ise gol sesi çıkmadı ilk yarıyı 0-3 Sakarya önde kapattı. 


İKİNCİ YARI; 

Dk47 Sol kanattan gerçekleşen atakta Kahramanmaraşspor’da İshak Sağ kanattan korner kullandı. Kornerde içeri gönderdiği topa çıkan Emre Bayram topu kaleye yöneltti. Defans topu oyuna çeldi, pas hatasında Hamit topu önünde buldu ve sert ve isabetsiz şutunda topu yandan auta gönderdi. 

Dk49 Sakaryapor ani atakla yüklendi ceza alanında gerçekleşen karambolde Hurşit topu Ozan Sol’un önüne bıraktı. Topu alan Ozan ise topu filelerle buluşturdu. 0-4 

Dk79 Sakarya karambolde gerçekleştirdiği pozisyonu Ali Özgün ile gole çevirerek farkı 5’e çıkardı. 0-5 

Dk84 Kahramanmaraşspor ceza alanına yakın alandan serbest vuruş kazandı. Berke’nin kullandığı ve sert vurduğu top az farkla yandan auta gitti. 

Dk81 Sağ kanattan Ceza alanına aktarılan topta Kahramanmaraşspor’da Mehmet Burak topa dokundu top yandan auta gitti. 

Dk86 Kahramanmaraşspor ani atakla topa yüklendi. Berke’nin ortasında Celil topu ceza alanında Mehmet Buraka bıraktı. Mehmet Burak ise müsait pozisyonda topu önüne almak istedi ama top ayağa takılınca kaleci Fatih topu kontrol altına aldı.

Dk90 Orta sahadan gelişen atakta Sakaryaspor Kadir topu önüne aldı ve topu İrfan’a aktardı. İrfan ise topu auta gönderdi. Müsabakaya 3 dakika ilave edildi. 

Dk90+3 Sakarya ekibinde Ümit baskılı bir şekilde ceza alanına gitti defans topa ayak koydu. Konuk ekip Sakarya maçı 0-5 kazanarak Liderlik yolunda yoluna devam etti. 

#Kahramanmaraşspor #Sakaryaspor #TFF 2. Lig Kırmızı Grup
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