Kahramanmaraşspor Sarıyer ile berabere kaldı
Kahramanmaraşspor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 9. Hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği rakibi Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 2020-2021 futbol sezonuna mağlubiyetle başlamıştı. İlerleyen haftalarda ise çıkış serisi arayan temsilcimiz, bir türlü aradığı çıkışı bulamayarak 5. Hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Uşakspor’u 2-1 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı. Aldığı 3 puan sonrası 6. Haftada Hacattepespor’a konuk olan Aslanlar, bu maçtan da 1 puan çıkartmayı başardı.
Oynanan bu maç sonrası kendi tesislerinde 7. Hafta maçında karşılaşacağı Zonguldak karşılaşmasına hazırlanan Kırmızı-beyazlılarda, yapılan test sonucu 20 futbolculara koronavirüs vakası görüldü. Takımın karantinaya alınması nedeniyle Zonguldak maçı ve 8. Haftada oynanacak olan Gümüşhanespor karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti. Futbolcuların karantina süresinin bitmesi sonrası geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Kahramanmaraşspor, rakibini 2-0’le geçerek bir üst tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, bugün ise kendi sahasında ligin 9. Hafta maçında Sarıyer’i konuk etti. 12 Şubat Stadyumunda oynanan karşılaşmada her iki takımda maç boyunca kontrollü oyunu tercih ederken, 90 dakika 0-0 beraberlikle tamamlandı. Kahramanmaraşspor, alınan bu sonuçla puanını 7 yaptı.
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