Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü istifa etti!

Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Sinan Yücer istifa etti.

Kulübten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraşspor Teknik Direktörümüz Sinan Yücer görevinden istifa etti. Ekibine ve kendisine teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.