Kahramanmaraşspor'un maçları ertelendi!

Yarın oynanacak karşılaşma için önce ki gün covid-19 testi yaptıran Kahramanmaraşspor’da bugün netlik kazanan sonuçlar doğrultusunda 3’ü teknik heyetten, 14 futbolcu ve 2 kulüp personeli olmak üzere 19 kişinin testleri pozitif çıktı.

Kahramanmaraşspor’un resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"3 teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor ve 31 Ekim Cumartesi günü Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.