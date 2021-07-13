Kahramanmaraşspor'un rakipleri belli oldu
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen kura çekimiyle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu.
SPOR 13.07.2021, 11:34 13.07.2021, 14:02
Beyaz Grup’ta 19, Kırmızı Grup’ta ise 20 takım mücadele edeceği TFF 2.Lig 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve sezonun ilk yarısı 26 Aralık’ta son bulacak. 16 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı ise 20 Nisan’da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.
Çekilen kuralara göre Kırmızı Grup’ta yer alacak Kahramanmaraşspor’un rakipler şöyle;
KIRMIZI GRUP
Adıyaman 1954 Spor
Afjet Afyonspor
Ankaraspor
Bayburt Özel İdare Spor
Bodrumspor
Çorum FK
Diyarbekirspor
Ergene Velimeşe
Etimesgut Belediyespor
Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor
Kahramanmaraşspor
Niğde Anadolu FK
Sakaryaspor
Sarıyer
Serik Belediyespor
Silahtaroğlu Van Spor
Sivas Belediyespor
Somaspor
Turgutluspor
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|60
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|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
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|30
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|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
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|46
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