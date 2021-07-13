Kahramanmaraşspor'un rakipleri belli oldu

Beyaz Grup’ta 19, Kırmızı Grup’ta ise 20 takım mücadele edeceği TFF 2.Lig 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve sezonun ilk yarısı 26 Aralık’ta son bulacak. 16 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı ise 20 Nisan’da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.

Çekilen kuralara göre Kırmızı Grup’ta yer alacak Kahramanmaraşspor’un rakipler şöyle;

KIRMIZI GRUP

Adıyaman 1954 Spor

Afjet Afyonspor

Ankaraspor

Bayburt Özel İdare Spor

Bodrumspor

Çorum FK

Diyarbekirspor

Ergene Velimeşe

Etimesgut Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kahramanmaraşspor

Niğde Anadolu FK

Sakaryaspor

Sarıyer

Serik Belediyespor

Silahtaroğlu Van Spor

Sivas Belediyespor

Somaspor

Turgutluspor