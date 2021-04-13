Kahramanmaraşspor'da Osman Bozkurt dönemi!
Kahramanmaraşspor'da Teknik Direktörlük görevine Kahramanmaraşlı Teknik adam Osman Bozkurt'u getirildi.
SPOR 13.04.2021, 21:32 14.04.2021, 11:49
Kahramanmaraşspor'da Taşkın Güngör'den boşalan Teknik Direktörlük görevine geçtiğimiz sezon da kırmızı beyazlı ekibi çalıştıran Osman Bozkurt'u getirildi. Osman Bozkurt'un kaleci antenörü ise yine geçtiğimiz sezon takımda görev yapan Kahramanmaraşlı Çetin Canlı olarak açıklandı.
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