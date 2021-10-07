Kahramanmaraşspor’da Recep Aydemir dönemi

2.Lig Kırmızı Grupta karşılaştığı müsabakalarda hanesine puan yazdıramayan Kahramanmaraşspor’da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktörü Osman Bozkurt’la yollarını ayrıldı. Osman Bozkurt’un yerine Kahramanmaraşspor’un efsane kaptanlarından Recep Aydemir getirildi.

“Recep Aydemir’in kariyeri”

Kahramanmaraşspor’un efsane kaptanlarından olan ve Kahramanmaraşspor’da 5 sezon forma giyen Recep Aydemir, 144 maçta 14 gol attı. Aydemir teknik direktörlüğe Kahramanmaraş’ta başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor olan 1920 Maraşspor ile 2013/2014 sezonunda 3.Lig Play-Off final maçı oynadı. 3. Lig 1. Grupta ligi 4.sırada bitirerek takımını Play-Off oynatan Recep Aydemir, Fatih Karagümrükspor’a normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında yediği gollerle 3-1 mağlup oldu ve 2. Lige çıkamadı. Bir dönem Kahramanmaraşspor’da yardımcı antrenörlük yapan Aydemir, Osmaniyespor, Adana Demirspor U21, İskenderunspor, Adanaspor U19 ve 1920 Maraşspor takımlarını çalıştırdı.