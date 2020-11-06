Kahramanmaraşspor’un Türkiye Kupası’ndaki rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Somaspor’u 2-0 mağlup ederek tur atlayan Kahramanmaraşspor, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen 4. Tur eşleşmelerinde Beypiliç Boluspor’a rakip oldu.

Karşılaşmanın ev sahipliğini ise Beybiliç Boluspor yapacak. Maçlar 24-25 ve 26 Kasım 2020 tarihleri arasında oynanacak.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. Kupa statüsünün 2A-ç maddesinde belirtildiği üzere 52 takımdan 26'sı seri başı olacak ve maçlar seri başı takımların sahasında oynanacak.