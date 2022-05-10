Kahramanmaraş’ta TFF antrenör eğitim programı başladı!
Kahramanmaraş’ta TFF antrenör eğitim programı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ile ortak düzenlediği 10 gün sürecek olan TFF Grassroots C Lisans Antrenör Eğitim Programı bu yıl Kahramanmaraş’ta düzenleniyor.
SPOR 10.05.2022, 16:48 10.05.2022, 19:22
Geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Kahramanmaraş futbolunun unutulmaz ismi Ömer Kahveci’nin ismini alan, Kahramanmaraş Ömer Kahveci TFF Grassroots C Lisans Antrenör Eğitim Programı’na 10 ilden 30 antrenör katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Aykut Cihan ve Ramazan Torunoğlu’nun eğitmen olarak katılacağı programda antrenör adayları hem teorik hem de pratik yönden eğitim alacak.
Eğitimin sonunda ise düzenlenecek sınavı başarı ile tamamlayan antrenör adayları TFF Grassroots C Lisans sahibi olacak.
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