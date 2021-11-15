Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ ile önemli maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Hollanda'yı desteklediğini ifade eden Radulovic, "Hollanda bu gruptaki en iyi takım. Lider bitireceklerinden eminim" dedi. Öte yandan takımın golcüsü Osmajic ise, "Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" sözlerine yer verdi.
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son grup maçına salı gecesi Karadağ karşısında çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibin play-off turu için büyük büyük avantajı var. Aynı zamanda Hollanda'nın puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ihtimalimiz de doğdu. Oynayacağımız çok kritik karşılaşma öncesinde Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'ten çarpıcı açıklamalar geldi.
RADULOVIC, HOLLANDA'YA DESTEK VERDİ
Hollanda'nın grupta lider olmasını istediğini söyleyen Radulovic, "Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç" dedi.
"ELEMELERİ ALABİLECEĞİMİZ EN ÇOK PUANLA BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Türkiye'ye karşı Hollanda maçındaki gibi oynayacaklarını söyleyen teknik direktör, "Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'YE KARŞI KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"
Aynı takımın golcü futbolcusu Osmajic ise "Önceki maçlarda çok şanssızdık. Hollanda'ya karşı kalitemizi gösterdik. Şimdi bir maçımız daha var. Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" şeklinde konuştu.
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