Karlı havada çaylar Milan Skoda'dan!
Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı Skoda (2) ve Samudio'nun penaltı golleriyle 3-0 mağlup etti.
SPOR 20.01.2021, 18:10
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadeleyi Rizespor 3-0 kazandı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada ile 55. dakikada (p) Milan Skoda ve 88. dakikada penaltıdan Samudio kaydetti.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 24'e yükseltti. Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.
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