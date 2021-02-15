Kartal zirveyi bırakmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşma kar yağışı nedeniyle 19:00'dan 16:00'ya alınmıştı. Ligde kötü bir grafik sergileyen ve düşme hattında olan Ankara ekibi, yeni teknik direktörleri Mehmet Altıparmak ile çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş ise ikinci yarıdaki dalgalı performansını yeni seriler olarak devam ettirmek ve bay geçeceği hafta öncesinde galibiyet araya 3 puanla girmenin hedefinde...