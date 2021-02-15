Kartal zirveyi bırakmadı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Kartal'ın gollerini Ghezzal ve Cenk Tosun (2) kaydetti. Devre arasında Everton'dan kiralanan milli futbolcu çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol atarak yıldızlaşırken; Kartal aldığı bu galibiyetle zirve yarışını bırakmadı.
SPOR 15.02.2021, 18:07
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşma kar yağışı nedeniyle 19:00'dan 16:00'ya alınmıştı. Ligde kötü bir grafik sergileyen ve düşme hattında olan Ankara ekibi, yeni teknik direktörleri Mehmet Altıparmak ile çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş ise ikinci yarıdaki dalgalı performansını yeni seriler olarak devam ettirmek ve bay geçeceği hafta öncesinde galibiyet araya 3 puanla girmenin hedefinde...
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