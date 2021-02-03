Kayserispor sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı

16. dakikada Siopis'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak Doğan Alemdar'da kaldı.

19. dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Umut Güneş, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Lennon'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Maglica'nın sert şutunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi.

54. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Alanyaspor'da Siopis'in hatalı pasında topu kapan Maglica'nın ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

71. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarından Bareiro'nun kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

77. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Sapunaru ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Sapunaru'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, beraberliği sağladı. Umut Güneş'in ceza sahası dışından vuruşunda, topa son olarak müdahale eden Tzavellas, meşin yuvarlağın yönünü değiştirdi. Kaleci Doğan Alemdar'ı yanıltan bu dokunuş sonrası top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.