Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...
Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki Milli futbolcuyla anlaştı. Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle bedelsiz olarak kadroya dahil edilecek tecrübeli hücumcuyla 3 senelik sözleşme imzalanacak. Kenan, sezon başına 10 milyon TL kazanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralını 8+6 olarak duyurması sonrasında Beşiktaş'ta yerli oyuncu harekatı başlamıştı.
Bu doğrultuda Salih Uçan'a imza attıran Kartal, 2. yerli transferini de gerçekleştirdi.
Beşiktaş yönetimi, Almanya İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Milli hücum oyuncusu Kenan Karaman'la anlaştı. Bu hafta içi İstanbul'a gelecek olan Karaman'la masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık kontrata imza atacak.
Transferin resmen tamamlanmasının ardından başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve sonrasında takıma dahil olacak. 27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrfor olarak görev yapıyor. Kenan, bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2'de oynadı. Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren Milli futbolcu geçen yıl 29 maçta 7 gol attı, 2 asist yaptı.
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