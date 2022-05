Kerem Aktürkoğlu: Her şey için teşekkürler

Süper Lig'de istenilen performansı sergileyemeyen ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, bu sezonu unutup önümüzdeki yıl bambaşka bir ekiple sahaya çıkmak için transfer çalışmalarına başlamış durumda.

Sarı-kırmızılı ekip, takıma yeni oyuncular dahil etmeye çalışırken Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan bir paylaşım geldi.

"Hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu"

Sosyal medya hesabından sezonu yorumlayan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Her şey için teşekküler"

Camiaya teşekkür eden başarılı futbolcu, "Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler." dedi.

Takımdan ayrılacak mı?

Kerem Aktürkoğlu'nun bu paylaşmı, 'Kerem takımdan ayrılıyor mu' sorusunu da akıllara getirdi.

Kerem bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 51 müsabakada görev aldı. Golcü oyuncu, takımına 13 gol ile katkı sağlarken 12 kez de asist yaptı.