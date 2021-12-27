Kerem Aktürkoğlu'na Bayern Münih ve Barcelona talip

UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş bir performans göstererek grubunu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'de de galibiyet hasretine Antalyaspor maçında son verdi.

Sarı-kırmızılı takımda idareciler, bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için girişimlerine hız verdi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusuna, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ligde ilk yarının sona ermesiyle beraber Galatasaray’da ana gündem transfer oldu. Başkan Burak Elmas, bu hafta içinde teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek transferi masaya yatıracak.

MARCAO VEYA KEREM GİDEBİLİR

Teknik kadronun transfer konusundaki beklentilerini dinleyecek olan Elmas, kadroya dahil edilmesi istenen oyuncularla ilgili nasıl bir yol izleyeceklerini ele alacak. Galatasaray’da transfer için kaynak yaratılması adına oyuncu satışının da yine bu toplantıda ele alınacağı belirtildi. Başkan Elmas ve yönetim, Marcao veya Kerem’den birine gelecek yüksek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

BAYERN İLE BARCELONA DEVREDE

Antalyaspor karşılaşmasında yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'na, dev kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi. Galatasaray'da büyük bir gelişim gösteren genç oyuncunun, Avrupa devlerinin ilgisini çektiği belirtildi.

Kerem Aktükoğlu'na ilgi gösteren kulüpler de netleşmeye başladı. Bundesliga devi Bayern Münih ile La Liga'dan Atletico Madrid ve Barcelona'nın genç oyuncuya talip olduğu vurgulandı. Kerem Aktürkoğlu'na, Roma'nın teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.

YÖNETİM EN AZ 15 MİLYON EURO İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray yönetimi karar aldı. Sarı-kırmızılı idareciler, genç oyuncu için bonservisindeki alt limiti belirledi.

Milliyet'in haberine göre; başkan Burak Elmas ve idareciler, Kerem Aktürkoğlu'na gelecek tekliflerde alt limiti 15 milyon euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılı idarecilerin, bu rakamı ödemeyi kabul eden kulüplerle masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon değişilmez isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, 31 karşılaşmada forma şansı buldu. 23 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol attı. Kerem Aktürkoğlu aynı süreçte 6 asist kaydetti.