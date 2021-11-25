Kerem Aktürkoğlu'nu 8 kulüp takip edecek

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında, evinde Marsilya'yı ağırlayacak.

Maç öncesinde Galatasaray'ın en büyük silahlarından biri de genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu...

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Genç futbolcuyu, Marsilya mücadelesinde 8 kulübün izleyeceği öğrenildi.

Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.

8 KULÜP AKREDİTASYON İÇİN DEVREDE

Bu 8 kulübün scoutlarının, Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Gelen bilgilere göre sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde genç futbolcuyla yeni sözleşme yaptığını duyuracak. Kerem'in sözleşmesine serbest kalma bedeli de konulacak.

Bu sezon 23 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.