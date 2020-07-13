Konya'da inanılmaz maç! Lider kaybetti

Konyaspor ile Medipol Başakşehir, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça golle başlayan Medipol Başakşehir, 2. dakikada Visca'nın penaltından kaydettiği golle öne geçti. Çabuk toparlanan Konyaspor, Miya'nın 20., 45+1 ve Ömer Ali Şahiner'in 28. dakikada attığı golle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda Medipol Başakşehir 70. dakikada Volkan Fındıklı'nın kendi kalesine ve 77. dakikada Elia'nın kaydettiği golle eşitliği yakalasa da ev sahibi ekip, Skubic'in 85. dakikada attığı golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Konyaspor ise bu galibiyetle ligde kalma adına önemli bir üç puan aldı ve puanını 33'e çıkardı.

Ligin 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konysaspor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR KALAN MAÇLAR

Kayserispor

Kasımpaşa

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

İttifak Holding Konyaspor: 4 - Medipol Başakşehir: 3

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 74 Selim Ay), Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 59 Berkay Özcan), Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Robinho), Aleksic (Dk. 46 Elia), Crivelli (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Demba Ba

Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan), Dk. 70 Demba Ba, Dk. 77 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic, Dk. 90+6 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic, Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)