Konyaspor 90+7. dakikada yıkıldı!

Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı.

Konyaspor'da 87. dakikada oyuna giren Artem Kravets, 90+2'de attığı golle takımını öne geçirdi. Ancak maçta son sözü söyleyen Haris Hajradinovic oldu ve 90+7'de gelen golle maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Kasımpaşa son 4 haftada 2 puan toplayabildi. Konyaspor ise son 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk. 75 Koita)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Diomande), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 62 Bytyqi), Milosevic (Dk. 61 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 86 Miya), Cikalleshi (Dk. 87 Kravets)

Goller: Dk. 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 71 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 88 Bistrovic (Kasımpaşa)