Konyaspor 90+7. dakikada yıkıldı!
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı.
Konyaspor'da 87. dakikada oyuna giren Artem Kravets, 90+2'de attığı golle takımını öne geçirdi. Ancak maçta son sözü söyleyen Haris Hajradinovic oldu ve 90+7'de gelen golle maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi Kasımpaşa son 4 haftada 2 puan toplayabildi. Konyaspor ise son 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Kasımpaşa: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk. 75 Koita)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Diomande), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 62 Bytyqi), Milosevic (Dk. 61 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 86 Miya), Cikalleshi (Dk. 87 Kravets)
Goller: Dk. 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 71 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 88 Bistrovic (Kasımpaşa)
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|28
|33
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|29
|31
|16. Kayserispor
|28
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|26
|46
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Everton
|28
|46
|7. Tottenham
|28
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|28
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Real Madrid
|27
|57
|3. Barcelona
|26
|56
|4. Sevilla
|26
|51
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|26
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|26
|20