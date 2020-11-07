Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Marko Jevtovic ve 77. dakikada Artem Kravets attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 17 puana indi ve zirveyi Alanyaspor'a devretti. Konyaspor ise Beşiktaş galibiyetinin ardından ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe, milli aradan sonra Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

PELKAS'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe, 31. dakikada Dimitris Pelkas ile bir gol buldu ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.

FERDİ 2 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu 2 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin büyük umut beslediği ve ligde ilk iki maça 11'de başlayan Ferdi, daha sonra yedeğe çekilmişti. Ligde son 2 karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ferdi, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise kadroda bulundu.