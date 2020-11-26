Konyaspor'dan kupada tarihi fark: 7-0

Konyaspor ile Manisa FK, Türkiye Kupası 4. turunda karşılaştı.

Konyaspor'un golleri; Paolo Hurtado (3), Erdon Daci (2), Eduok ve Uğur Demirok'tan geldi.



Konyaspor'da Perulu Hurtado bu sezon ilk gollerini Manisa FK karşısında buldu.



Manisa FK'da Mehmet Uysal, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



2. Lig'de mücadele eden Manisa FK, bu sonuçla birlikte kupaya veda etti.