Kulüpler Birliği başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'taki ofisinde yapıldı.

Geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibari ile sona ereceğini söylemişti.

Tek aday olarak kazandı

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, yeni başkanını belirlemek için bir araya geldi. Olağan Genel Kurul’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tek aday seçime katıldı ve başkan olarak seçildi.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

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