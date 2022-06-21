Kulüpler Birliği başkanı Ali Koç oldu
Kulüpler Birliği'nde toplantı sona erdi ve kurulun yeni başkanı Ali Koç oldu.
SPOR 21.06.2022, 16:40
Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, vakfın Maslak'taki ofisinde yapıldı.
Geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresinin haziran ayı itibari ile sona ereceğini söylemişti.
Tek aday olarak kazandı
Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, yeni başkanını belirlemek için bir araya geldi. Olağan Genel Kurul’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tek aday seçime katıldı ve başkan olarak seçildi.
Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.
Önceki başkanlar
- İlhan Cavcav
- Cemal Aydın
- Özhan Canaydın
- Aziz Yıldırım
- Yıldırım Demirören
- Halil Ünal
- Göksel Gümüşdağ
- Dursun Özbek
- Fikret Orman
- Mehmet Sepil
- Ahmet Nur Çebi
- Ahmet Ağaoğlu
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