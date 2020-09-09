Kulüpler Birliği Başkanı istifa etti!

Göztepe'nin de başkanı olan Mehmet Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Sepil, kararını kulüp başkanlarına da bildirdi.

SPOR 09.09.2020, 11:27 09.09.2020, 13:32
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Kulüpler Birliği Başkanı istifa etti!

Kulüpler Birliği'de kısa süre önce yapılan seçimde Mehmet Sepil, yeniden başkanlık görevine seçilmişti. Sepil, seçimin üstünden kısa bir süre geçmesine karşın istifa kararı aldı.

DİĞER BAŞKANLARA DA KARARINI BİLDİRDİ

Aynı zamanda Göztepe'nin de başkanı olan Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi.

Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından başkanlık görevine seçilmişti.

#Mehmet Sepil #Kulüpler Birliği Başkanı istifa
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