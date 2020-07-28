Kulüpler Birliği'nden açıklama: Küme düşme kaldırılsın

Kulüpler Birliği Vakfı olağan toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılan toplantıda; yabancı kuralı, yayıncı kuruluşun ödemesi, küme düşme konusu, yeni sezonda lig ve kupa planlaması ile harcama limitleri masaya yatırıldı.

"Kulüpler küme düşürülmesin istiyor"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Sepil'in basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız."

"Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz"

"Kulüplere bir kayıp olmadan ileride 20 takımlı bir ligin oynanabileceği bir sistem kurup, pandemiden ekonomik sorun gören takımların da görmemesinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Benzerleri Avrupa'da var. Tavsiye kararını federasyona ileteceğiz."

"Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık"

"TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Digitürk ile bir rakamda anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık. Yapılacak görüşmelerin tamamında biz de olmak istiyoruz."

"Yabancı kuralının ertelenmesini önereceğiz"

"Yabancı sınırlaması önümüzdeki sezon uygulanmamalı. Bu kuralı, yeni sezonda uygulamanın Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Bunu TFF'ye hatırlatıyoruz. Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesini önereceğiz."

"Hacama limitleri kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor"

"TFF'nin harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020-21'de çok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak TFF'ye endişelerimizi ileteceğiz."

"Rezerv lig için federasyondan dönüş olmadı"