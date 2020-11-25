Kupada sahaya çıkmadılar! Sebebi ise...
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanması gereken Altınordu-Çorum Futbol Kulübü karşılaşması, Çorum ekibinin sahaya çıkmamasından dolayı tatil edildi.
SPOR 25.11.2020, 17:33
Karşılaşmadan önce Çorum Futbol Kulübü'nden 17 oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve Futbol Federasyonu'nun bu futbolcuları akretide etmediği açıklanmıştı. Bunun üzerine İzmir'e gelemeyen Çorum FK takımı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki yerini alamadı.
Saat 14.30'da oynanması gereken mücadelede Altınordu takımı ve hakem üçlüsü sahadaki yerini aldı. Kurallar gereği Altınordulu futbolcular bir müddet sahada ısındı. Ardından maçın hakemi Alper Akarsu, Çorum FK'nın sahadaki yerini alamaması nedeniyle karşılaşmayı tatil etti. Futbol Federasyonu'nun müsabakayı 3-0 hükmen Altınordu lehine tescil etmesi bekleniyor.
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