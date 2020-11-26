Kupada sürpriz! Kayserispor erken veda etti

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi.

2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'un golleri; 10., 25. ve 35. dakikalarda Batuhan Karadeniz'den geldi.

Kayserispor'da ise goller; 12. ve 83. dakikalarda Kvrzic ve 85. dakikada Wilfried Kanga'dan geldi.



Maçın uzatma bölümünde de gol olmayınca, seri penaltı atışlarına geçildi.



Penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük skorla üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon üst tura çıkan taraf oldu.