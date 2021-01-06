Larin coştu, Beşiktaş liderliğini sürdürdü

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 6-0 kazandı.

Maça istekli başlayan Beşiktaş, 19. ve 31. dakikada Larin'in kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Beşiktaş, 56. dakikada Oğuzhan Özyakup, 79. ile 83. dakikalarda Larin ve Hasic'in 89. dakikada kaydettiği gollerle farkı açtı ve sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Denizlispor'u konuk edecek.