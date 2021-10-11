Letonya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek.

Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.

Ev sahibi Letonya'nın en önemli isimlerinden Vladislavs Gutkovskis'in cezası bitti ve bu maçta oynayabilecek. Letonya'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan grupta Millilerimizin maçının yanı sıra Norveç-Karadağ ve Hollanda-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Letonya: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzems, Kigurs, Ciganiks; Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Taylan, Ozan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak