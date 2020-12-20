Lider kaybetti! Zirveye Denizli ayarı
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
SPOR 20.12.2020, 20:00 20.12.2020, 20:01
Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Denizlispor ile lider Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Denizli'deki karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Yukatel Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti.
Ev sahibi ekipte Radoslaw Murawski, 71. dakikada çift sarı karttan atıldı.
Bu sonuçla Yukatel Denizlispor, puanını 9'a yükseltti. Lider Aytemiz Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki hafta Denizlispor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.
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