Lider Trabzonspor dolu dizgin

1'Maç başladı

13. dakikada Cornelius yarı sahadan aldığı topla birlikte Konyaspor ceza sahası önüne kadar indi. Sağ taraftan ceza sahası içine koşu yapan Edin Visca ile topu buluşturdu. Meşin yuvarlağı önüne alan Visca'ya düzgün bir vuruşla Sehic'in solundan topu ağalarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda Sehic meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

23. dakikada Edin Visca, sağ taraftan kullandığı korner atışını ceza sahası içine gönderdi. Cornelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundaki kale direğine çarparak auta çıktı.

29. dakikada Bakasetas'ın sol çaprazdan kullandığı faul atışı üst direğe çarparak auta çıktı.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunu Sehic iki hamlede kontrol etti.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı.

54' Abdülkerim, Cornelius'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Abdülkerim Bardakci

58' Dorukhan kendi yarı sahasında topu sürerek iler çıktı. Ceza sahasına girmeden pasını Cornelius'a aktardı. İki oyuncu arasındaki anlaşmazlık sonucu top, Konyaspor savunmasında kaldı.

65' Barış sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Dorukhan, topu uzaklaştırdı.

67' GOL! Visca, farkı ikiye çıkaran golü attı. Sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme, direğin dibine kadar sokularak pasını Visca'ya verdi. Visca'nın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.Gol - Edin Visca

78' Bytqi sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Topu savunma uzaklaştırdı.

83' GOL! Cikaleshi, farkı bire indiren golü kaydetti. Ceza sahasında kaleye arkası dönük şekilde topla buluşan Cikaleshi, dönerek vuruşunu yaptı. Cikaleshi'nin şık vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Sokol Cikalleshi

90' Barış sağ kanattan ortaladı. Ceza sahasında Çekici'nin kafa vuruşunda top, Uğurcan'da kaldı.

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Amar, Bytyqi, Michalak, A. Hassan.