Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı!
PSG'ye transfer olan Messi'nin forma satışı, Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı.
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transferi futbol dünyasını sallamıştı.
Futbolseverler, Messi'nin formalarına büyük ilgi gösterdi.
FORMA SATIŞLARI 1 MİLYONU GEÇTİ
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının, bir hafta içerisinde bir milyonu aştığı öne sürüldü.
Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatının, 115 ile 165 avro arasında değiştiği belirtildi. Öte yandan PSG'nin üretici firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadığı kaydedildi.
RONALDO'NUN REKORUNU GEÇTİ
Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.
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