Lionel Messi ile 5 yıllık anlaşma

PSG MESSI GİRİŞİMLERİNİ SONLANDIRDI

Yaptığı müthiş transferlerle kadrosunu güçlendiren Paris Saint Germain, Messi transferinden vazgeçti. Fransız kulübünün artık oyuncunun kulübünde kalacağına ikna olduğu ve transfer için girişimlerini sonlandırdığı savunuldu.

BARÇA'DA KALIYOR

İspanyol basınına göre; şu an tatilde olan Messi takımında kalıyor. Bu ay içerisinde yeni sözleşme yapacak yıldız futbolcu, 15 Ağustos’taki açılış maçında Real Sociedad karşısına çıkacak.

5 YILLIK ANLAŞMA

Diario Sport'ta yer alan haberde Barça'nın Lionel Messi ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Anlaşmaya göre; yeni sözleşmesinde maaşında yüzde 50'lik bir kesinti yapılmasına onay verdi.

YILDA 35.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Arjantinli yıldız son sözleşmesinde yıllık 71 milyon euro kazanıyordu. Maaşında yüzde 50 kesinti yapıldıktan sonra Messi'nin yıllık ücreti 35.5 milyon euroya tekabül ediyor.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ TAMAMLARSA 177.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Böylece Leo'nun Barça'da 5 yıllık sözleşmesini tamamladığı takdirde kazancı bonuslar hariç 177.5 milyon euro olacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 350 MİLYON EURO

Lionel Messi'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de dudak uçuklatıyor. Buna göre süper starı almak isteyen kulübün 350 milyon euro ödemesi gerekecek.

52 GOLE DİREKT KATKI

Lionel Messi, 34 yaşında olmasına karşın geçen sezon tüm kulvarlarda inanılmaz bir performansa imzasını attı. 47 maçta forma giyen ünlü yıldız 38 gol, 14 asistle 52 gole direkt katkı yaptı.

AGÜERO FAKTÖRÜ

Manchester City ile sözleşmesi biten Sergio Agüero'nun da Barcelona'ya transfer olması, Messi'nin takımda kalmasında önemli faktör oldu.