"Lugano ile aynı mantalitedeyim"

Ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan ve geldiği günden bu yana gösterdiği mücadeleyle taraftarların sevgisini kazanan 23 yaşındaki savunmacı, açıklamada bulundu.

SPOR 03.03.2021, 16:30 03.03.2021, 16:32
"Lugano ile aynı mantalitedeyim"

Taraftarların kendisini savaşan bir oyuncu olarak görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Szalai, ''Benim aklımda, mantalitemde her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum. Maçın her saniyesinde, sonuna kadar savaşmak mantalitemde var. Taraftarlarımızın bunu böyle görmüş ve fark etmiş olması beni çok mutlu ediyor. Ben de sürekli olarak kendimi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya gayret göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Ligde son olarak oynadıkları Trabzonspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Szalai, "Trabzonspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İyi bir sonuç elde ettiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak iyi maç çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'ye geldiğim için gururluyum"

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli camiaya katılmaktan dolayı kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den ilk transfer teklifini aldığından çok mutlu olduğunu anlatan Szalai, ''Kariyerimde işler iyi gittikten sonra Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşti. Bundan dolayı çok gururluyum" diye konuştu.

Ülkesinde Fenerbahçe'nin çok tanınan bir kulüp olduğunu da vurgulayan Macar stoper, "Fenerbahçe'ye transferim ülkemde de iyi bir reaksiyon almama sebep oldu. Ülkemde herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor, transferimden dolayı çok gururluyum. Herkes Fenerbahçe'nin büyük geleneklere sahip olduğunu iyi biliyor. Tabii burada olmak harika bir şey benim için. Ülkemdeki insanlardan hem güzel mesajlar hem de güzel geri dönüşler aldım." şeklinde görüş belirtti.

"Lugano ile aynı mantalitedeyim"

Attila Szalai, Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Uruguaylı Diego Lugano ile benzer özellikler taşıdıklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de 2006 ila 2011 yılları arasında görev yapan ve söz konusu süreçte sarı-lacivertli taraftarlarca çok sevilen Lugano'yu tanıdığını anlatan Szalai, Uruguaylı eski futbolcunun kulüp efsanelerinden olduğunu da dile getirdi.

Lugano'nun oynadığı dönemde Fenerbahçe'de çok iyi bir performans gösterdiğini aktaran Szalai, şunları kaydetti:



"Lugano, oynadığı dönemde taraftarlarca takımın en popüler oyuncularından biri haline dönüştü. Mantalitesi, saha içinde koymuş olduğu aksiyon ve göstermiş olduğu performanstan dolayı ben de kendimi Lugano'ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Lugano'ya benzetilmek benim için çok güzel bir iltifat. Taraftarların benzetmesi beni çok memnun ediyor ama benim kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Bunu biliyorum ve bu noktada çalışıyorum."

"Mesut gibi oyunculara sahip olmak çok önemli"

Sarı-lacivertlilerin genç stoperi, Mesut Özil gibi oyunculara sahip olmanın önemine değindi.

Dünyaca ünlü oyuncularla oynamayı memnuniyet verici olarak tanımlayan Szalai, "Takım içerisinde Mesut gibi oyunculara sahip olmak çok önemli. Soyunma odasında böyle kaliteli oyuncuların olduğunu görmek de çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil gibi oyuncuların, genç oyunculara birçok özellik kazandırdığını belirten Macar stoper, şöyle konuştu:

"Onlarla oynamak, saha içinde savaşmak ve beraber Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökmek gerçekten harika bir şey. Tabii ki Mesut Özil gibi oyuncularla oynuyor olmak sizin kariyeriniz için de fayda sağlıyor. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz. Onlar size çok fazla yardım ediyorlar. Diğer genç oyuncular adına da konuşabilirim. Onlar bize bu anlamda çok yardımcı oluyor. Hepsinin bizlerin gelişmesine bu noktada yardımı dokunuyor."

#szalai #lugano #Fenerbahçe
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