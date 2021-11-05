Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan sahaya çağırdı!

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 9 dakika uzatma verildi. Hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti.

FUTBOLCULAR DUŞTAN ÇIKIP TEKRAR MAÇA BAŞLADI

Soyunma odasında duşa alan futbolcular, hatanın fark edilmesinden hemen sonra kalan dakikaların oynanması için hakem Halis Özkahya tarafından sahaya geri çağrıldı.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA'YI MAĞLUP ETTİ

Sahaya çıkan futbolcular kalan 4 dakikayı daha oynadı. Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

"UMARIZ BU KEZ GERÇEKTEN BİTMİŞTİR"

Bu hatanın ardından Gaziantep FK, resmi Twitter hesabından peş peşe iki paylaşım yaptı. İlk paylaşımda, "Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir!" denildi.