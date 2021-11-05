Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan sahaya çağırdı!
Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdi. Skandal hatanın fark edilmesinden sonra futbolcular, kalan 4 dakikanın oynanması için duştan çıkarılarak sahaya geri çağrıldı.
SPOR 05.11.2021, 22:33 05.11.2021, 22:34
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 9 dakika uzatma verildi. Hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti.
Soyunma odasında duşa alan futbolcular, hatanın fark edilmesinden hemen sonra kalan dakikaların oynanması için hakem Halis Özkahya tarafından sahaya geri çağrıldı.
Sahaya çıkan futbolcular kalan 4 dakikayı daha oynadı. Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu hatanın ardından Gaziantep FK, resmi Twitter hesabından peş peşe iki paylaşım yaptı. İlk paylaşımda, "Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir!" denildi.
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