Malatya'da iki gol var!
Denizlispor galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. 17'de Valencia'nın golü ile öne geçen Fenerbahçe, 35'te Mustafa'nın golüne engel olamadı. İki topu direkten dönen Kanarya, kalan dakikalarda golü bulamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kanarya, bu sonucun ardından zirve yarışında kritik 2 puanı Malatya'da bıraktı. Ev sahininin galibiyet hasreti ise 12 maça çıktı.
SPOR 08.04.2021, 20:57 08.04.2021, 20:59
Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği haftada eline geçen altın fırsatı iyi değerlendiren, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde 2. maçına çıkan Kanarya, Malatya'da istediği sonucu alamadı. 17'de Valencia'nın golü ile öne geçen Fenerbahçe, 35'te Mustafa'nın golüne engel olamadı ve Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, puanını 63'e yükseltirken 1 maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kaldı. Galibiyet hasreti 12 maça yükselen Malatyaspor ise 33 puanla 15. sırada yer aldı.
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