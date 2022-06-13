Manchester City, Erling Haaland'ı açıkladı

Manchester City'nin Erling Haaland transferi resmîyete kavuştu. City, daha önce transferi adına anlaşma sağladığı 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Molde FK, Red Bull Salzburg ve Dortmund formalarıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Haaland için City, 75 milyon euro serbest kalma bedeli ödedi.

Yıllık 30 milyon euro kazanacak

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren takıma katılacak Norveçli golcüye City'nin yıllık 30 milyon euro maaş ödeyeceği basına yansıdı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Haaland, "Bu, benim ve ailem için gurur verici bir gün. Sürekli Manchester City'yi izliyordum ki hele son sezonlarda bu daha da keyif veriyordu. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değildi. Heyecan verici ve benim tarzımda bir oyuncu için mükemmel olabilecek birçok şanslar yaratıyorlar.