Marcao: Kendimi kontrol edemedim

8 maçlık ceza sonrası sahalara etkili bir dönüş yapan Marcao, takımda olmadığı dönem hakkında yaşadığı zor duyguları paylaştı. Yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı futbolcu, Kerem'le arasında cereyan eden olayda yüzde 100 suçlu olduğunu kabul etti.

İşte Marcao'nun açıklamalarından satır başları:

"FARK KAPATILIR"

"9 puan lider için bir avantaj ama önümüzde çok maç var. Karamsarlığa düşmek, pes etmek ruhumuzda yok. Farkın kapatılabilecek bir fark olduğunu düşünüyorum.

"FATİH HOCAMA ALLAH YARDIM ETSİN"

Rekabet çok önemli, her pozisyonda rekabet olmalı. Sağlıklı şekilde yapılan forma rekabetinin her zaman takıma faydası olur. Allah, Fatih Hoca'ma yardım etsin. Bu kadar opsiyon zor bir durum. Hocamızın karar vermesi zorlaşıyor.

"PSİKOLOJİK OLARAK ZORDU"

Olaydan sonra %100 suçlu olduğumu konuştuk. Fatih Hocamız yanlış yaptığımı, hatalı olduğumu ama bu olayın geride bırakılması gerektiğini, zamana ihtiyacımız olduğunu, destek vereceklerini, takımdan ayrı kalacağımı ve ailemle vakit geçirmem gerektiğini söyledi. Bana her zaman destek verdi. Zor bir zamandan çıktım, uzun süre oynamadım. İstenmeyen bir olay yaşandı, psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim.

"GALATASARAY İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Gerçekten inanılmaz üzüldüm, çok pişman oldum. Yapmamam gereken bir şeydi. Kerem'den, ailesinden özür diledim. İnsanlar ne yazık ki bazen duygularını kontrol edemiyorlar. Düşünme, öz eleştiri yapma fırsatım oldu. Çok zor bir dönemdi. Kerem ile aramızda bir problem kalmadı. İkimiz de Galatasaray için mücadele ediyoruz.

"TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Tek odağım Galatasaray. Galatasaray'da oynamak benim için rüyaydı, şu an rüyamı yaşıyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİSİ"

Fenerbahçe maçını dünyanın en büyük derbisi olarak adlandırabiliriz. Birçok duyguyu içinde barındırıyor. Bir maçtan daha fazlası. Taraftarların bakış açışı çok farklı. Kendi sahamızda oynamanın çok büyük avantajı var."