Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda'dan sonra Mario Balotelli'yle ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan golcü ile anlaşma sağlayan Adana Demir'in, hafta içinde Balotelli'yi Türkiye'ye getireceği öğrenildi. Başkan Murat Sancak, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz deli, o deli, merak etmesin kimse biz onu yönetiriz" ifadelerini kullandı.
SPOR 04.07.2021, 13:47
Adana Demir'de bombalar peş peşe patlıyor. Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli de Akdeniz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Daha bitmedi, son görüşmeyi yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Hayırlısıyla olsun diyoruz" dedi.
"BİZ DELİ O DELİ"
Murat Sancak sözlerini şöyle sürdürdü: Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.
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