Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu
Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.
SPOR 28.12.2020, 10:57 28.12.2020, 11:50
Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.
Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
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